Уничтожение бомбардировщика Ту-22М3 демонстрирует неспособность России защитить свои тылы - британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Уничтожение бомбардировщика Ту-22М3 на авиабазе под новгородом в 650 километрах от украинской границы демонстрирует неспособность россии защитить стратегические объекты в глубине страны. Говорится в отчете на основе разведданных Министерства обороны Великобритании, передает УНН.
Детали
19 августа 2023 года средний бомбардировщик Ту-22М3 BACKFIRE российской авиации дальнего действия, вероятно, уничтожен на авиабазе Солцкий-2 в новгородской области, что в 650 км от границы с Украиной.
В минобороны россии заявили, что за нападение несет ответственность беспилотный летательный аппарат вертолетного типа.
Если это правда, это добавляет веса оценке того, что некоторые атаки БпЛА на российские военные цели осуществляются с территории россии. БпЛА-коптеры вряд ли будут иметь дальность, чтобы достичь Сольцкого-2 из-за пределов россии, считают аналитики.
россия часто использовала бомбардировщики BACKFIRE для запуска печально-неточных тяжелых противокорабельных ракет AS-4 KITCHEN по Украине. В начале войны также проводили интенсивную бомбардировку Мариуполя неуправляемыми бомбами.
Это по крайней мере третья успешная атака на аэродромы авиации дальнего действия, что снова вызывает сомнения относительно способности россии защитить стратегические объекты в глубине страны, сообщается в отчете.
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