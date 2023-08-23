Не так много: Буданов рассказал, сколько самолетов Ту-22М3 осталось в рф

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“436 российских самолетов. Это много. Но если вы спросите, сколько среди них Ту-22, то это единицы будут. Ту-22 у них исправных оставалось около 31, теперь 29 — и минус два еще тех, которые на ремонте будут находиться, то есть 27. То есть не так много тех, которые на самом деле летают. Которые „гробами“ стоят — их немножко больше”, — отметил Буданов.



Детали

По словам Кирилла Буданова, во время операций на военных аэродромах Сольцы (Нижегородская область) и Шайковка (Калужская область) полностью уничтожены два самолета, еще два повреждены. Повреждения еще одного (пятого) борта под вопросом.

Буданов добавил, что украинской разведке хорошо известны люди, которые это выполнили. Они имеют с ними прямую связь. Однако, конкретное подразделение исполнителей Кирилл Буданов не называет. “Это люди, которые с территории российской федерации выполнили определенные задачи” — резюмировал глава украинской разведки.

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В субботу 19 августа взорвался бомбардировщик Ту-22М3 на авиабазе под Новгородом в почти 700 километрах от украинской границы.