Не реагував на сигнали: на Харківщині чоловік потрапив під поїзд

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. В Харківській області 63-річний чоловік потрапив під потяг сполученям "Миколаїв-Харків", в результаті чого загинув. Про це інформує пресслужба поліції Харьківської області, передає УНН.

Деталі

"Подія сталася сьогодні о 08:34 в селищі Краснопавлівка Лозівського району на 889 кілометрі", - зазначається в повідомленні.

За даними правоохоронців, чоловік переходив залізничну колію у невстановленому місці, на неодноразові сигнали машиніста не реагував.

Від отриманих травм він загинув на місці.

Зазначається, що затримка руху склала 1 годину 50 хвилин. Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень.

Доповнення

Нещодавно в Одесі трапився аналогічний випадок. Там невідомий потрапив під поїзд на залізничному переїзді.

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