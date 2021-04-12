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Не реагировал на сигналы: в Харьковской области мужчина попал под поезд

Не реагировал на сигналы: в Харьковской области мужчина попал под поезд

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Харьковской области 63-летний мужчина попал под поезд сообщением "Николаев-Харьков", в результате чего погиб. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает УНН.

Детали

"ЧП произошло сегодня в 8:34 в поселке Краснопавловка Лозовского района на 889 километре", - отмечается в сообщении.

По данным правоохранителей, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, на неоднократные сигналы машиниста не реагировал.

От полученных травм он погиб на месте.

Отмечается, что задержка движения составила 1 час 50 минут. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений.

Дополнение

Недавно в Одессе произошел аналогичный случай. Там неизвестный попал под поезд на железнодорожном переезде.

Украинские Национальные Новости

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