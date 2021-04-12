Не реагировал на сигналы: в Харьковской области мужчина попал под поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. В Харьковской области 63-летний мужчина попал под поезд сообщением "Николаев-Харьков", в результате чего погиб. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области, передает УНН.
Детали
"ЧП произошло сегодня в 8:34 в поселке Краснопавловка Лозовского района на 889 километре", - отмечается в сообщении.
По данным правоохранителей, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, на неоднократные сигналы машиниста не реагировал.
От полученных травм он погиб на месте.
Отмечается, что задержка движения составила 1 час 50 минут. Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений.
Дополнение
Недавно в Одессе произошел аналогичный случай. Там неизвестный попал под поезд на железнодорожном переезде.