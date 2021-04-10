В Одесі чоловік потрапив під поїзд і загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. В Одесі на залізничному переїзді чоловік, особу якого досі не встановлено, потрапив під потяг, в результаті чого загинув. Про це інформує пресслужба поліції Одеської області, передає УНН.
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За даними правоохоронців, подія сталася сьогодні близько дев'ятої години ранку в районі 7-ї Пересипської.
Зі слів машиніста, він побачив чоловіка, який переходив через колії, і подав йому сигнал, а коли той не відреагував на нього, здійснив екстрене гальмування, але транспорт зупинити не встиг.
Невідомий наразі громадянин від отриманих травм загинув на місці, повідомляють в поліції.
У територіальному відділенні за цим фактом розпочали провадження за ч.3 ст.276 (Порушення правил безпеки руху та експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють особу загиблого та всі обставини події.
Що було раніше
У березні у столиці на Центральному залізничному вокзалі внаслідок наїзду поїзда чоловіку ампутувало обидві ноги.