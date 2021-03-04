На Центральному вокзалі Києва поїзд "відрізав" чоловіку обидві ноги
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. У столиці на Центральному залізничному вокзалі внаслідок наїзду поїзда чоловіку ампутувало обидві ноги. На даний момент потерпілий перебуває у лікарні. Правоохоронці встановлюють всі обставини події. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у місті Києві.
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"У Києві поліцейські встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди на залізничному переїзді. Внаслідок автопригоди пішохід отримав травми ніг. Його госпіталізовано у лікарню. Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх причин та обставин інциденту", - повідомили в поліції.
Деталі
Так, сьогодні, 4 березня, близько 16.00 до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на Центральному залізничному вокзалі. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група з розслідування ДТП поліції столичного главку, лікарі та наряди патрульних поліцейських.
Попередньо встановлено, що чоловік переходив залізничні колії в забороненому місці. У результаті наїзду потяга потерпілому відірвало ноги. Його госпіталізовано у медичний заклад.
Як зазначили правоохоронці, подія зареєстрована у відділі поліції на станціях залізничного транспорту. Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення усіх причин та обставин інциденту. Після цього події буде надана відповідна правова кваліфікація.
Доповнення
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