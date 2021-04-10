В Одессе мужчина попал под поезд и погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Одессе на железнодорожном переезде мужчина, личность которого до сих пор не установлена, попал под поезд, в результате чего погиб. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области, передает УНН.
Детали
По данным правоохранителей, событие произошло сегодня около девяти часов утра в районе 7-й Пересыпской.
По словам машиниста, он увидел мужчину, который переходил через пути, и подал ему сигнал, а когда тот не отреагировал на него совершил экстренное торможение, но транспорт остановить не успел.
Неизвестный пока гражданин от полученных травм погиб на месте, сообщают в полиции.
В территориальном отделении по этому факту начали производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители устанавливают личность погибшего и все обстоятельства произошедшего.
Что было раньше
В марте в столице на Центральном железнодорожном вокзале в результате наезда поезда мужчине ампутировали обе ноги.