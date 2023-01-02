Не лише нотаріус: в Мін'юсті розповіли, хто ще може посвідчити заповіт

Цитата



"У більшості людей існує думка, що посвідчення заповіту можливе виключно нотаріусом та ніяк інакше. Законодавством передбачений вичерпний перелік інших посадових осіб, котрі можуть виконати таку функцію", - ідеться у повідомленні.



Деталі



Посвідчити останню волю спадкодавця уповноважені:



Головний лікар, його заступник з медичної частини або черговий лікар цієї лікарні, госпіталю, іншого стаціонарного закладу охорони здоров'я, а також начальник госпіталю, директор або головний лікар будинку для осіб похилого віку та людей з інвалідністю;



Капітан морського або річкового судна;



Начальник пошукової або іншої експедиції;



Командир (начальник) військової частини, з'єднання, установи, військово-навчального закладу, де немає нотаріуса чи органу, що вчиняє нотаріальні дії;



Начальник установи виконання покарань;



Уповноважені посадові особи органів місцевого самоврядування.



Варто зазначити, що посвідчення заповіту посадовою, службовою особою відбувається лише відносно фізичної особи з повною цивільною дієздатністю та у присутності свідків.

Заповіт складається у письмовій формі із зазначенням місця і часу його складання, дати та місця народження заповідача і підписується заповідачем власноручно. Також на прохання заповідача заповіт з його слів може бути записано або надруковано за допомогою загальноприйнятих технічних засобів.

Остання воля спадкодавця обов'язково має бути складена та посвідчена у двох примірниках: один – для заповідача, другий - для передачі в той же день до державного нотаріального архіву за постійним місцем проживання заповідача.

Посадові та службові особи при посвідченні заповітів зобов'язані зберігати нотаріальну таємницю та не розголошувати відомості, що стали відомі під час їх посвідчення.

Доповнення

Українські консули за кордоном зможуть видавати дублікати свідоцтв про народження.