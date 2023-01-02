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Не только нотариус: в Минюсте рассказали, кто еще может засвидетельствовать завещание

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 января. УНН. В Министерстве юстиции отмечают, что удостоверить последнюю волю наследодателя могут не только нотариусы, но и врачи, командиры воинской части и некоторые другие люди, сообщает УНН.

Цитата

"У большинства людей существует мнение, что удостоверение завещания возможно исключительно нотариусом и никак иначе. Законодательством предусмотрен исчерпывающий перечень других должностных лиц, которые могут выполнить такую функцию", - говорится в сообщении.

Детали

Удостоверить последнюю волю наследодателя уполномочены:

  • Главный врач, его заместитель по медицинской части или дежурный врач этой больницы, госпиталя, другого стационарного учреждения здравоохранения, а также начальник госпиталя, директор или главный врач дома для пожилых людей и людей с инвалидностью;
  • Капитан морского или речного судна;
  • Начальник поисковой или другой экспедиции;
  • Командир (начальник) воинской части, соединения, учреждения, военно-учебного заведения, где нет нотариуса или органа, совершающего нотариальные действия;
  • Начальник учреждения исполнения наказаний;
  • Уполномоченные должностные лица органов местного самоуправления.

Следует отметить, что удостоверение завещания должностным лицом происходит только в отношении физического лица с полной гражданской дееспособностью и в присутствии свидетелей.

Завещание составляется в письменной форме с указанием места и времени его составления, даты и места рождения завещателя и подписывается завещателем собственноручно. Также по просьбе завещателя завещание по его словам может быть записано или напечатано с помощью общепринятых технических средств.

Последняя воля наследодателя обязательно должна быть составлена и удостоверена в двух экземплярах: один - для завещателя, второй - для передачи в тот же день в государственный нотариальный архив по постоянному месту жительства завещателя.

Должностные лица при удостоверении завещаний обязаны хранить нотариальную тайну и не разглашать сведения, ставшие известными во время их удостоверения.

Дополнение

Украинские консулы за границей смогут выдавать дубликаты свидетельств о рождении.

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