"Не дотримався безпечної швидкості": у Вишгороді водій таксі вилетів у кювет

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“За попередньою інформацією, автомобіль „Skoda Fabia“ рухався вулицею Шолуденка у напрямку вулиці Набережної. Водій автівки, порушивши правила дорожнього руху, не дотримався безпечної швидкості та злетів у кювет. 27-річного водія госпіталізовано з численними травмами та забоями”, — повідомили у поліції.

Встановлено, що житель міста Києва працює у службі таксі, а автівка знаходилася в оренді.

Нагадаємо

Напередодні у Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло троє осіб, серед яких — двоє дітей.