"Не дотримався безпечної швидкості": у Вишгороді водій таксі вилетів у кювет
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Вчора, 7 листопада, близько 11 години, до Вишгородського районного управління поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилася на перетині вулиць Шолуденка та Ватутіна. Про це повідомили у поліції Київської області, передає УНН.
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“За попередньою інформацією, автомобіль „Skoda Fabia“ рухався вулицею Шолуденка у напрямку вулиці Набережної. Водій автівки, порушивши правила дорожнього руху, не дотримався безпечної швидкості та злетів у кювет. 27-річного водія госпіталізовано з численними травмами та забоями”, — повідомили у поліції.
Встановлено, що житель міста Києва працює у службі таксі, а автівка знаходилася в оренді.
Нагадаємо
Напередодні у Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло троє осіб, серед яких — двоє дітей.