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На Миколаївщині родина потрапила у смертельну ДТП: загинули троє, серед них діти

Київ • УНН

 • 34833 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. У Миколаївській області сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло троє осіб, серед яких — двоє дітей. Про це інформує ГУНП у Миколаївській області, передає УНН.

На Миколаївщині родина потрапила у смертельну ДТП: загинули троє, серед них діти

Деталі

Аварія сталася близько 1:48, 6 листопада. На трасі М-14 поблизу с. Шевченкове Миколаївського району зіткнулися автомобілі Chevrolet Lacetti та ВАЗ-2101. В результаті ВАЗ перекинувся та влетів у кювет.

Цитата

“У результаті ВАЗ перекинувся та злетів у кювет. У салоні авто знаходилась родина з семи осіб: 33-річний водій і двоє дітей віком 5-ти та 3-х років загинули одразу на місці, 27-річна жінка та троє малолітніх дітей одного, п’яти і шести років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що 37-річний водій Chevrolet суттєво не травмувався. На місці ДТП працюють слідчі слідчого управління, слідчо-оперативна група та криміналісти. Для деблокації тіл загиблих від ДСНС залучалося 11 осіб та три одиниці техніки.

Поліцією відкрито кримінальне провадження щодо порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.3 ст.286 КК України). Санкція статті до 10 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Нагадаємо

26 жовтня 2021 року у Харкові сталася смертельна ДТП. 16-річний водій Infiniti намагався перетнути перехрестя на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з машиною Chevrolet.

Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці. Згодом поліція затримала 16-річного водія Infiniti, підозрюваного у скоєнні смертельної автоаварії у Харкові.

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