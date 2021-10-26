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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

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У Харкові на шаленій швидкості зіткнулися два авто: одна людина загинула ще троє постраждали

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Харкові на шаленій швидкості зіткнулися два авто. Про це повідомили в пресслужбі поліції Харківської області, пише УНН.

У Харкові на шаленій швидкості зіткнулися два авто: одна людина загинула ще троє постраждали

Деталі

ДТП сталася на проспекті Гагаріна. Попередньо загинула одна людина, троє громадян отримали травми.

Зараз на місці події працюють керівники обласного главку поліції, слідчого управління, експерти-криміналісти, слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Здійснюється комплекс усіх необхідних заходів для встановлення обставин автопригоди.

Нагадаємо

Резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.

Українські Національні Новини

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