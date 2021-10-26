В Харькове на бешеной скорости столкнулись два автомобиля: один человек погиб еще трое пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. В Харькове на бешеной скорости столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области, пишет УНН.
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ДТП произошло на проспекте Гагарина. Предварительно погиб один человек, трое граждан получили травмы.
Сейчас на месте происшествия работают руководители областного главка полиции, следственного управления, эксперты-криминалисты, следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Осуществляется комплекс всех необходимых мер по установлению обстоятельств происшествия.
Напомним
Резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке Сумской улицы и переулке Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.