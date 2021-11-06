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В Николаевской области семья попала в смертельное ДТП: погибли трое, среди них дети

Киев • УНН

 • 34833 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, среди которых — двое детей. Об этом информирует ГУНП в Николаевской области, передает УНН.

В Николаевской области семья попала в смертельное ДТП: погибли трое, среди них дети

Детали

Авария произошла около 1:48, 6 ноября. На трассе М-14 вблизи с. Шевченково Николаевского района столкнулись автомобили Chevrolet Lacetti и ВАЗ-2101. В результате ВАЗ перевернулся и влетел в кювет.

Цитата

“В результате ВАЗ перевернулся и слетел в кювет. В салоне авто находилась семья из семи человек: 33-летний водитель и двое детей в возрасте 5-ти и 3-х лет погибли сразу на месте, 27-летняя женщина и трое малолетних детей одного, пяти и шести лет получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что 37-летний водитель Chevrolet существенно не травмировался. На месте ДТП работают следователи следственного управления, следственно-оперативная группа и криминалисты. Для деблокации тел погибших от ГСЧС привлекалось 11 человек и три единицы техники.

Полицией открыто уголовное производство относительно нарушения правил безопасности дорожного движения (ч. 3ст.286 УК Украины). Санкция статьи до 10 лет заключения с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним

26 октября 2021 года в Харькове произошло смертельное ДТП. 16-летний водитель Infiniti пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet.

В результате аварии 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте. Впоследствии полиция задержала 16-летнего водителя Infiniti, подозреваемого в совершении смертельной автоаварии в Харькове.

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