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"Не придерживался безопасной скорости": в Вышгороде водитель такси вылетел в кювет

Киев • УНН

 • 14130 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Вчера, 7 ноября, около 11 часов, в Вышгородское районное управление полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на пересечении улиц Шолуденко и Ватутина. Об этом сообщили в полиции Киевской области, передает УНН.

"Не придерживался безопасной скорости": в Вышгороде водитель такси вылетел в кювет

Детали

“По предварительной информации, автомобиль „Skoda Fabia“ двигался по улице Шолуденко в направлении улицы Набережной. Водитель автомобиля, нарушив правила дорожного движения, не придерживался безопасной скорости и взлетел в кювет. 27-Летний водитель госпитализирован с многочисленными травмами и ушибами”, — сообщили в полиции.

Установлено, что житель города Киева работает в службе такси, а машина находилась в аренде.

Напомним

Накануне в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, среди которых — двое детей.

Украинские Национальные Новости

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