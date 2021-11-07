"Не придерживался безопасной скорости": в Вышгороде водитель такси вылетел в кювет

Детали

“По предварительной информации, автомобиль „Skoda Fabia“ двигался по улице Шолуденко в направлении улицы Набережной. Водитель автомобиля, нарушив правила дорожного движения, не придерживался безопасной скорости и взлетел в кювет. 27-Летний водитель госпитализирован с многочисленными травмами и ушибами”, — сообщили в полиции.

Установлено, что житель города Киева работает в службе такси, а машина находилась в аренде.

Напомним

Накануне в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека, среди которых — двое детей.