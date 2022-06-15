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Не “альтернатива” ЄС: з’явилось бачення Франції щодо нового союзу для всієї Європи

Не “альтернатива” ЄС: з’явилось бачення Франції щодо нового союзу для всієї Європи

Київ • УНН

 • 170576 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Бачення Франції щодо нової “Європейської політичної спільноти” передбачає, що основні держави — члени Європейського союзу вступлять у політичний союз із тими, які не входять до ЄС, і це, на думку Парижа, зміцнить безпеку, стабільність і процвітання Європи в цілому на тлі масштабного вторгнення Росії в Україну. Про це інформує “Радіо свобода” з посиланням на відповідний документ, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, документ, який обговорювали посли Європейського союзу 15 червня, з’явився на тлі дискусій у Євросоюзі щодо надання Грузії, Молдові й Україні статусу кандидатів на членство, а також на тлі візиту президента Франції Емманюеля Макрона в Молдову та, можливо, Україну пізніше цього тижня.

У ньому йдеться про те, що нова політична спільнота буде відкрита для європейських держав, “які поділяють спільний набір демократичних цінностей”, незалежно від членства в ЄС чи характеру їхніх поточних відносин із блоком, “незалежно від того, чи хочуть вони приєднатися до нього, чи вийшли з нього, чи не планують приєднуватися до нього, або пов’язані з ним лише економічними угодами”.

Макрон вперше запропонував цю ідею в травні, і документ є початковим поглядом на концепцію, спрямовану на те, щоб запропонувати Україні та іншим державам, які не входять до ЄС, більший захист на тлі повномасштабної війни, початої Росією в кінці лютого.

За даним журналістів, у документі зазначено, що ця пропозиція не є “заміною” чи “альтернативою” політиці розширення ЄС, і що “для європейських держав, які бажають приєднатися до Європейського союзу, це, навпаки, дозволило б посилити зв’язки з державами-членами ЄС до вступу, як політично, так і з точки зору супроводжуючої участі в певній політиці ЄС, у тому числі, за необхідності, шляхом поступової інтеграції у внутрішній ринок ЄС”.

Нова “спільнота” також не замінить інші політичні органи, такі як Рада Європи чи ОБСЄ, йдеться у документі, але допоможе “об’єднати всіх членів європейської сім’ї на рівних засадах і в дусі єдності нашого континенту”.

“Навпаки, відносини між країнами нашого континенту, незалежно від того, належать вони до Європейського союзу чи ні, чи хочуть вони приєднатися до нього, позначені складною мережею багатосторонніх чи двосторонніх структур. Усе залишатиметься актуальним. Але ми повинні відновити відчуття спільноти”, — йдеться у документі.

Пропозиція передбачає “легку юридичну структуру” з правом ухвалювати рішення, яка збирається кілька разів на рік на рівнях голів держав, урядів і міністрів.

Як повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на слова осіб, знайомих із обговореннями 15 червня, посли ЄС з Австрії, Бельгії, Італії, Люксембургу і Нідерландів висловилися за пропозицію, яку також обговорять голови держав ЄС під час зустрічі на саміті в Брюсселі 23-24 липня.

На саміті також розглянуть висновок Європейської комісії щодо заявок на членство в ЄС, поданих Україною, Грузією і Молдовою.

За даними кількох джерел “Радіо Свобода”, комісія має намір рекомендувати надати статус кандидата з деякими умовами принаймні для України та Молдови, хоча, ймовірно, не всі 27 країн-членів ЄС підтримають цю рекомендацію.

Нагадаємо

Напередодні у Єврокомісії підтвердили, що оголошення рішення щодо статусу кандидата на вступ до ЄС для України заплановано на п’ятницю, 17 червня.

Заявку України на вступ до Європейського Союзу розглянуть на саміті ЄС в кінці червня.

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