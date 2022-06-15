Не "альтернатива" ЕС: появилось видение Франции по поводу нового союза для всей Европы

Детали

Как сообщается, документ, который обсуждали послы Европейского союза 15 июня, появился на фоне дискуссий в Евросоюзе по предоставлению Грузии, Молдове и Украине статуса кандидатов на членство, а также на фоне визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Молдову и, возможно, Украину позже на этой неделе.

В нем говорится о том, что новое политическое сообщество будет открыто для европейских государств, “разделяющих общий набор демократических ценностей”, независимо от членства в ЕС или характера их текущих отношений с блоком, “независимо от того, хотят ли они присоединиться к нему, или вышли из него, или не планируют присоединяться к нему, или связаны с ним только экономическими соглашениями”.

Макрон впервые предложил эту идею в мае, и документ является первоначальным взглядом на концепцию, направленную на то, чтобы предложить Украине и другим государствам, которые не входят в ЕС, большую защиту на фоне полномасштабной войны, начатой ​​россией в конце февраля.

По данным журналистов, в документе указано, что это предложение не является “заменой” или “альтернативой” политике расширения ЕС, и что “для европейских государств, желающих присоединиться к Европейскому союзу, это, наоборот, позволило бы усилить связи с государствами-членами ЕС до вступления, как политически, так и с точки зрения сопровождающего участия в определенной политике ЕС, в в том числе, при необходимости, путем постепенной интеграции во внутренний рынок ЕС”.

Новое “сообщество” также не заменит другие политические органы, такие как Совет Европы или ОБСЕ, говорится в документе, но поможет “объединить всех членов европейской семьи на равных началах и в духе единства нашего континента”.

“Напротив, отношения между странами нашего континента, независимо от того, принадлежат они к Европейскому союзу или нет, или хотят они присоединиться к нему, обозначены сложной сетью многосторонних или двусторонних структур. Все будет оставаться актуальным. Но мы должны восстановить чувство сообщества”, — говорится в документе.

Предложение предусматривает “легкую юридическую структуру” с правом принимать решение, которое собирается несколько раз в год на уровнях глав государств, правительств и министров.

Как сообщает “Радио Свобода” со ссылкой на слова лиц, знакомых с обсуждениями 15 июня, послы ЕС из Австрии, Бельгии, Италии, Люксембурга и Нидерландов высказались за предложение, которое также обсудят главы государств ЕС во время встречи на саммите в Брюсселе 23-24 июля.

На саммите также рассмотрят заключение Европейской комиссии по заявкам на членство в ЕС, поданных Украиной, Грузией и Молдовой.

По данным нескольких источников “Радио Свобода”, комиссия намерена рекомендовать предоставить статус кандидата с некоторыми условиями по крайней мере для Украины и Молдовы, хотя, вероятно, не все 27 стран-членов ЕС поддержат эту рекомендацию.

Напомним

Накануне в Еврокомиссии подтвердили, что объявление решения о статусе кандидата на вступление в ЕС для Украины запланировано на пятницу, 17 июня.

Заявку Украины на вступление в Европейский Союз рассмотрят на саммите ЕС в конце июня.