НБУ вводить з завтрашнього дня заборону на використання кредитних коштів для участі в азартних іграх
Київ • УНН
Національний банк України вводить заборону на використання кредитних коштів для участі в азартних іграх з 22 червня 2024 року.
Національний банк України запроваджує заборону на проведення платіжних операцій на рахунки організаторів азартних ігор за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту. Відповідні зміни запрацюють у суботу, 22 червня. Про це повідомляє НБУ, передає УНН.
Деталі
"Національний банк України з 22 червня 2024 року запроваджує заборону на проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет, сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.
Нагадаємо
Кабінет міністрів на своєму засіданні 17 травня ухвалив рішення ввести обмеження на рекламу азартних ігор і торговельних марок, під якими провадиться діяльність з проведення азартних ігор, зокрема з використанням символіки Збройних Сил України - до того як новий закон про азартні ігри набуде чинності.
Кабінет Міністрів заборонив усі види реклами грального бізнесу.