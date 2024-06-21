Национальный банк Украины вводит запрет на проведение платежных операций на счета организаторов азартных игр за счет средств, полученных на условиях кредита. Соответствующие изменения заработают в субботу, 22 июня. Об этом сообщает НБУ, передает УНН.

Детали

"Национальный банк Украины с 22 июня 2024 года вводит запрет на проведение платежных операций клиентов на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх за счет средств, полученных на условиях кредита", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит минимизировать риски для безопасности и стабильности финансовой системы, уменьшит негативные последствия функционирования сферы азартных игр в сети Интернет, будет способствовать защите прав потребителей и развитию ответственного потребительского кредитования.

Напомним

Кабинет министров на своем заседании 17 мая принял решение ввести ограничения на рекламу азартных игр и торговых марок, под которыми осуществляется деятельность по проведению азартных игр, в частности с использованием символики Вооруженных Сил Украины - до того как новый закон об азартных играх вступит в силу.

Кабинет Министров запретил все виды рекламы игорного бизнеса.