НБУ сподівається на подальше зниження облікової ставки у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Нацбанк сподівається на зниження облікової ставки у 2017 році до однозначного чисел, за умови, якщо економіка України розвиватиметься за "базовим сценарієм". Про це повідомив заступник голови НБУ Дмитро Сологуб в інтерв’ю Іntellinews, передає УНН.
За словами Д.Сологуба, Нацбанк очікує зниження ключової облікової ставки до однозначних цифр у 2017 році з нинішніх 14%, за умови, що "базовий сценарій" економічного і фінансового становища країни буде забезпечений.
"Наш консервативний прогноз відображає той факт, що ми не очікуємо поліпшення зовнішньої торгівлі. Структурні зміни в Україні будуть також розвиватися в повільному темпі. Якщо ситуація в економіці і фінансах України розвиватиметься по "базовому сценарію", НБУ може знизити свою ключову облікову ставку в 2017 році до однозначних цифр", - зазначив він.
Національний банк України також взяв до уваги ризики, пов'язані з можливою політичною нестабільністю в країні, в тому числі можливості позачергових парламентських виборів, а також можливого погіршення безпекової ситуації в Донбасі.
Як повідомляв УНН, Національний банк очікує, що до кінця 2018 року міжнародні резерви України збільшаться до 27,8 млрд доларів.