НБУ надеется на дальнейшее снижение учетной ставки в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Нацбанк надеется на снижение учетной ставки в 2017 году до однозначных цифр, при условии, если Украина пойдет по "базовому сценарию". Об этом сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб в интервью Иntellinews, передает УНН.
По словам Д.Сологуба, Нацбанк ожидает снижения ключевой учетной ставки до однозначных цифр в 2017 году с нынешних 14%, при условии, что "базовый сценарий" экономического и финансового положения страны будет обеспечен.
"Наш консервативный прогноз отражает тот факт, что мы не ожидаем улучшения внешней торговли. Структурные изменения в Украине будут также развиваться в медленном темпе. Если ситуация в экономике и финансах Украины будет развиваться по "базовому сценарию", НБУ может снизить свою ключевую учетную ставку в 2017 году до однозначных цифр", - отметил он.
Национальный банк Украины также принял во внимание риски, связанные с возможной политической нестабильностью в стране, в том числе возможность внеочередных парламентских выборов, а также возможное ухудшение ситуации с безопасностю на Донбассе.
Как сообщал УНН, Национальный банк ожидает, что к концу 2018 года международные резервы Украины увеличатся до 27,8 млрд долларов.