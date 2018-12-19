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НБУ порадив, як захиститися від шахраїв власникам платіжних карток

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Щоб не стати жертвою шахраїв, держателі платіжних карток мають зберігати в тайні особисту інформацію та реквізити платіжних карток, а також пароль для входу до веб-банкінгу. Про це повідомила прес-служба Національного банку України (НБУ) у відповіді на журналістський запит УНН. 

НБУ порадив, як захиститися від шахраїв власникам платіжних карток

"Держателі платіжної карток мають бути уважними, в жодному випадку не розголошувати особисту інформацію та реквізити платіжних карток (термін її дії, код CVС2/CVV2, ПІН-код), а також логін/пароль для входу до веб-банкінгу, одноразові паролі для проведення додаткової аутентифікації платежів або входу до веб-банкінгу", - наголосили в прес-службі НБУ.

Як зазначили в Нацбанку, власники карток мають пам’ятати, що працівники банків, у тому числі НБУ, ніколи не телефонують громадянам із подібними проханнями та ніколи не запитують таку інформацію. "Ні служба безпеки Національного банку, ні керівництво не мають права, потреби та повноважень запитувати держателів стосовно даних (реквізитів) їх платіжних карток та/або рахунків", - наголосили в установі.

Також слід пам'ятати, що співробітників банків також ніколи не запитують конфіденційну інформацію та не телефонують із невідомих телефонних номерів. Контактний телефон банка–емітента вказано на звороті платіжної картки.

У разі отримання дзвінків від невідомих осіб, які намагаються отримати персональні дані або інформацію щодо особистих реквізитів та рахунків, доцільно припиняти таку розмову та звертатись до контакт–центру банка-емітента платіжної картки або до правоохоронних органів, зокрема – кіберполіції.

"Найкращий спосіб запобігання та протидії таким злочинам – нікому не передавати платіжну картку, не розголошувати власних даних та реквізитів платіжної картки, не тримати ПІН-код поряд із платіжною карткою, а для розрахунків у мережі Інтернет – відкрити спеціальну "віртуальну картку", поповнювати її (лише в разі потреби) на суму, яку слід сплатити під час купівлі/замовленні товару чи послуги", - додали в НБУ. Також регулятор радить користуватись послугами sms-інформування та застосовувати ліміти на проведення операцій із використанням платіжних карток.

Нагадаємо, кіберполіція повідомила про нову схему шахрайства з банківськими картками українців, в основному з території ОРДЛО.

Минулого року кількість шахрайських операцій у мережі інтернет зросла.

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