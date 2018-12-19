НБУ посоветовал, как защититься от мошенников держателям платежных карт

"Держателей платежных карт должны быть внимательными, ни в коем случае не разглашать личную информацию и реквизиты платежных карточек (срок ее действия, код CVС2/CVV2, ПИН-код), а также логин/пароль для входа в веб-банкинг, одноразовые пароли для проведения дополнительной аутентификации платежей или входа в веб-банкинг", - отметили в пресс-службе НБУ.

Как отметили в Нацбанке, держатели карт должны помнить, что работники банков, в том числе НБУ, никогда не звонят гражданам с подобными просьбами и никогда не запросят информацию. "Ни служба безопасности Национального банка, ни руководство не имеют права, потребности и полномочий запрашивать держателей относительно данных (реквизитов) их платежных карточек и/или счетов", - отметили в учреждении.



Также следует помнить, что сотрудники банков также никогда не спрашивают конфиденциальную информацию но не звонят с неизвестных телефонных номеров. Контактный телефон банка-эмитента указано на обратной стороне платежной карты.



В случае получения звонков от неизвестных лиц, которые пытаются получить персональные данные или информацию о личных реквизитах и счетах, целесообразно прекращать такой разговор и обращаться в контакт-центр банка-эмитента платежной карты или в правоохранительные органы, в частности - киберполиции.

"Лучший способ предотвращения и противодействия таким преступлениям - никому не передавать платежную карточку, не разглашать собственных данных и реквизитов платежной карточки, не держать ПИН-код рядом с платежной карточкой, а для расчетов в сети Интернет - открыть специальную "виртуальную карточку", пополнять ее (только в случае необходимости) на сумму, которую следует уплатить при покупке/заказе товара или услуги ", - добавили в НБУ. Также регулятор советует пользоваться услугами sms-информирование и применять лимиты на проведение операций с использованием платежных карточек.

Напомним, киберполиции сообщила о новой схеме мошенничества с банковскими карточками украинцам, в основном с территории ОРДЛО.



В прошлом году количество мошеннических операций в сети интернет возросло.