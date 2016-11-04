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НБУ купив на валютному аукціоні 6,2 млн дол.

НБУ купив на валютному аукціоні 6,2 млн дол.

Київ • УНН

 • 8557 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Сьогодні, 4 листопада під час проведення валютного аукціону з купівлі валюти Національний банк України придбав 6,2 млн дол., — 61,4% загального обсягу поданих заявок суб’єктами ринку. Про це УНН повідомили у прес-службі НБУ.

“Загальний обсяг заявок, прийнятих на аукціон відповідно до умов його проведення становив 10,1 млн дол., з яких НБУ придбав 6,2 млн дол. ”, - йдеться у повідомленні.

За даними НБУ, мінімальний курс торгів за результатами аукціону становив 25,56 грн/дол., максимальний — 25,57 грн/дол. та середньозважений — 25,5687 грн/дол.

Водночас, за максимальним курсом було придбано 16,1% валюти від загального обсягу задоволених заявок учасників — 0,998 млн дол.

Як повідомляв УНН, 27 жовтня під час проведення валютного аукціону з купівлі валюти Національний банк України придбав 30 млн дол., — 72,6% загального обсягу поданих заявок суб’єктами ринку.

Українські Національні Новини

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