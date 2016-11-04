НБУ купил на валютном аукционе 6,2 млн.долл.

"Общий объем заявок, принятых на аукцион в соответствии с условиями его проведения составил 10,1 млн. долл., из которых НБУ приобрел 6,2 млн. долл. ", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, минимальный курс торгов по результатам аукциона составил 25,56 грн / долл., максимальный - 25,57 грн / долл. и средневзвешенный - 25,5687 грн / долл.

В то же время, по максимальному курсу было приобретено 16,1% валюты от общего объема удовлетворенных заявок участников - 0,998 млн. долл.

Как сообщал УНН, 27 октября во время проведения валютного аукциона по покупке валюты Национальный банк Украины приобрел 30 млн долл., - 72,6% общего объема поданных заявок субъектами рынка.