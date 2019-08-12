НБУ: інфляція у липні була вищою, ніж прогнозували
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Фактичні показники інфляції свідчать, що загальний показник інфляції перевищив траєкторію прогнозу Національного банку передусім через чинники з боку пропозиції продуктів харчування, зокрема унаслідок несприятливих погодних умов. Про це зазначено в інфляційному звіті НБУ за липень, передає УНН.
"Фактичні показники інфляції свідчать, що загальний показник інфляції перевищив траєкторію прогнозу Національного банку передусім через чинники з боку пропозиції продуктів харчування, зокрема унаслідок несприятливих погодних умов. Водночас фундаментальний інфляційний тиск, виражений показником базової інфляції, у цілому відповідає очікуванням НБУ та прогнозу, опублікованому в "Інфляційному звіті" (липень 2019 року)", - йдеться у повідомленні.
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У НБУ також нагадали, що, за даними Держстату, у липні 2019 року споживча інфляція в річному вимірі становила 9,1% (9,0% – у червні). У місячному вимірі ціни знизилися на 0,6%.