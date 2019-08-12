НБУ: инфляция в июле была выше, чем прогнозировали
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Фактические показатели инфляции свидетельствуют, что общий показатель инфляции превысил траекторию прогноза Национального банка прежде всего из-за факторов со стороны предложения продуктов питания, в частности вследствие неблагоприятных погодных условий. Об этом говорится в инфляционной отчете НБУ за июль, передает УНН.
"Фактические показатели инфляции свидетельствуют, что общий показатель инфляции превысил траекторию прогноза Национального банка прежде всего из-за факторов со стороны предложения продуктов питания, в частности вследствие неблагоприятных погодных условий. В то же время фундаментальное инфляционное давление, выраженный показателем базовой инфляции в целом соответствует ожиданиям НБУ и прогноза, опубликованном в "Инфляционном отчете" (июль 2019)", - говорится в сообщении.
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В НБУ также напомнили, что, по данным Госстата, в июле 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 9,1% (9,0% - в июне). В месячном измерении цены снизились на 0,6%.