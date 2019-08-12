НБУ: инфляция в июле была выше, чем прогнозировали

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 100728 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 101603 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 130462 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 140426 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 127990 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129031 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130915 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153221 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
НБУ: инфляция в июле была выше, чем прогнозировали

НБУ: инфляция в июле была выше, чем прогнозировали

Киев  •  УНН

 • 13246 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Фактические показатели инфляции свидетельствуют, что общий показатель инфляции превысил траекторию прогноза Национального банка прежде всего из-за факторов со стороны предложения продуктов питания, в частности вследствие неблагоприятных погодных условий. Об этом говорится в инфляционной отчете НБУ за июль, передает УНН.

"Фактические показатели инфляции свидетельствуют, что общий показатель инфляции превысил траекторию прогноза Национального банка прежде всего из-за факторов со стороны предложения продуктов питания, в частности вследствие неблагоприятных погодных условий. В то же время фундаментальное инфляционное давление, выраженный показателем базовой инфляции в целом соответствует ожиданиям НБУ и прогноза, опубликованном в "Инфляционном отчете" (июль 2019)", - говорится в сообщении.

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В НБУ также напомнили, что, по данным Госстата, в июле 2019 года потребительская инфляция в годовом измерении составила 9,1% (9,0% - в июне). В месячном измерении цены снизились на 0,6%.

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