В Україні вже другий місяць продовжують падати ціни - Держстат

Базова інфляція в липні 2019р. порівняно із червнем 2019р. становила −0,1%, з початку року — 2,2%.

Зазначається, що у червні 2019 року також була зафіксована дефляція — 0,5%. Базова дефляція в липні в порівнянні з червнем 2019 року становила 0,1%. У червні показник базової інфляції дорівнював 0%.

У свою чергу, на споживчому ринку в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,7%.

Серед продуктів, які найбільше втратили у ціні — овочі — на 13,6%. У свою чергу знизились на 0,3-0,1% ціни на молоко, продукти переробки зернових, сметану, олію, сири, масло.

У той же час на 15,2% подорожчали яйця, на 2,9-0,7% — цукор, фрукти, хліб, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, риба та продукти з риби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, в т. ч. на тютюнові вироби — на 1,6%, алкогольні напої — на 0,5%.

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Одяг та взуття подешевшали на 4,5%.

Зниження тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,3% відбулося за рахунок зниження цін на природний газ на 10,4%.

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Разом з тим відбулося підвищення тарифів на водопостачання на 0,8%, утримання будинків і прибудинкових територій — на 0,5%, каналізацію — на 0,4%.

Ціни на транспорт в цілому знизились на 1,1% в основному через здешевлення пального та мастил на 3,2% і автомобілів на 1,1%.

Нагадаємо, Нафтогаз попросив суд скасувати постанову про нові ціни на газ для населення.