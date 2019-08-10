В Україні вже другий місяць продовжують падати ціни - Держстат

ukru
15:05 • 5670 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 18921 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

11:43 • 22326 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 72003 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 144933 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 164685 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 152949 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 231028 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159162 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 197316 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
 м/с
22 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

22 березня, 06:13 • 86837 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

22 березня, 06:54 • 58961 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 34883 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

10:49 • 39671 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

11:36 • 33992 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 148972 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 231024 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 197312 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 182721 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 149851 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 7091 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 9153 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 19270 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

09:57 • 14816 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 34883 перегляди
Актуальне
В Україні вже другий місяць продовжують падати ціни - Держстат

В Україні вже другий місяць продовжують падати ціни - Держстат

Київ • УНН

 • 29568 перегляди

КИЇВ. 10 серпня. УНН. Споживчі ціни в липні 2019р. порівняно із червнем 2019 року знизилися на 0,6%, але з початку року зросли на 3,0%. Про це йдеться в даних Державної служби статистики, передає УНН.

Базова інфляція в липні 2019р. порівняно із червнем 2019р. становила −0,1%, з початку року — 2,2%.

Зазначається, що у червні 2019 року також була зафіксована дефляція — 0,5%. Базова дефляція в липні в порівнянні з червнем 2019 року становила 0,1%. У червні показник базової інфляції дорівнював 0%.

У свою чергу, на споживчому ринку в липні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,7%.

Серед продуктів, які найбільше втратили у ціні — овочі — на 13,6%. У свою чергу знизились на 0,3-0,1% ціни на молоко, продукти переробки зернових, сметану, олію, сири, масло.

У той же час на 15,2% подорожчали яйця, на 2,9-0,7% — цукор, фрукти, хліб, макаронні вироби, м’ясо та м’ясопродукти, риба та продукти з риби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, в т. ч. на тютюнові вироби — на 1,6%, алкогольні напої — на 0,5%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ВООЗ: 80% курців світу живуть у країнах із низьким та середнім достатком

Одяг та взуття подешевшали на 4,5%.

Зниження тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,3% відбулося за рахунок зниження цін на природний газ на 10,4%.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Держстат повідомив про зростання цін на житло

Разом з тим відбулося підвищення тарифів на водопостачання на 0,8%, утримання будинків і прибудинкових територій — на 0,5%, каналізацію — на 0,4%.

Ціни на транспорт в цілому знизились на 1,1% в основному через здешевлення пального та мастил на 3,2% і автомобілів на 1,1%.

Нагадаємо, Нафтогаз попросив суд скасувати постанову про нові ціни на газ для населення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЕкономіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,008.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,984.50