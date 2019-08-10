В Украине уже второй месяц продолжают падать цены - Госстат

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Потребительские цены в июле 2019 года по сравнению с июнем 2019 года снизились на 0,6%, но с начала года выросли на 3,0%. Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передает УНН.

Базовая инфляция в июле 2019 г. по сравнению с июнем 2019 г. составила −0,1%, с начала года — 2,2%.

Отмечается, что в июне 2019 г. также была зафиксирована дефляция −0,5%. Базовая дефляция в июле по сравнению с июнем 2019 составила 0,1%. В июне показатель базовой инфляции равен 0%.

В свою очередь, на потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,7%.

Среди продуктов, которые больше всего потеряли в цене — овощи — на 13,6%. В свою очередь снизились на 0,3-0,1% цены на молоко, продукты переработки зерновых, сметану, масло, сыры, масло.

В то же время на 15,2% подорожали яйца, на 2,9-0,7% — сахар, фрукты, хлеб, макаронные изделия, мясо и мясопродукты, рыба и продукты из рыбы.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,1%, в т. ч. На табачные изделия — на 1,6%, алкогольные напитки — на 0,5%.

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Одежда и обувь подешевели на 4,5%.

Снижение тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 2,3% произошло за счет снижения цен на природный газ на 10,4%.

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Вместе с тем произошло повышение тарифов на водоснабжение на 0,8%, содержание домов и придомовых территорий — на 0,5%, канализацию — на 0,4%.

Цены на транспорт в целом снизились на 1,1% в основном из-за удешевления топлива и масел на 3,2% и автомобилей на 1,1%.

Напомним, Нафтогаз попросил суд отменить постановление о новых ценах на газ для населения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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