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Нафтогаз попросив суд скасувати постанову про нові ціни на газ для населення

Нафтогаз попросив суд скасувати постанову про нові ціни на газ для населення

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. НАК "Нафтогаз України" оскаржив у суді постанову уряду, якою було введено нові ціни на газ для населення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Окружного адмінсуду Києва.

"АТ "НАК "Нафтогаз України" оскаржує постанову Кабінету міністрів, якою було змінено розрахунки ціни газу для населення. Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва", - вказали у суді.

Позивач, як зазначається, просить суд визнати протиправною та нечинною постанову уряду від 5 червня 2019 року №485 "Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 3 квітня 2019 р. №293".

Наразі судом вирішується питання про відкриття провадження за даним адміністративним позовом.

Додамо, урядова постанова №485 від 5 червня, як зазначається у поясненні до документа, передбачає удосконалення механізму ціноутворення під час виконання Нафтогазом спеціальних обов’язків щодо постачання природного газу, зокрема для потреб побутових споживачів, яким визначено, що під час встановлення відповідної ціни природного газу необхідно використовувати мінімальні значення складових її розрахунку. 

Нагадаємо, голова уряду у червні ініціював створення міжвідомчої групи для перевірки Нафтогазу.

Українські Національні Новини

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