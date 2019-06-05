Гройсман ініціює створення міжвідомчої групи для перевірки "Нафтогазу"

"Сьогодні ми ухвалюємо рішення, яке їх (керівництво НАК "Нафтогаз України") поверне на землю. Вони накрутили ціни до 8800 (грн за тисячу кубометрів газу) по деяких регіонах. Знову будуть тикати пальцями, що це Уряд зробив чи хтось ще? Ні, це зробив "Нафтогаз"! І я наголошую, що ніхто це терпіти не буде. Ми говорили це неодноразово, – сказав Володимир Гройсман.

Він також прокоментував ринкову ціну газу.

"Що передбачає сьогодні ринкова ціна? Газ має коштувати в червні біля 8 тис. грн (за тисячу кубометрів), в липні 7700 грн, а не 8800 грн. Це той коридор, який повністю відповідає ринковій ціні", - сказав Гройсман.

З його слів, одним з сьогоднішніх рішень Кабінету Міністрів стане зобов'язання НАК знизити ціни.

"І друге рішення – звернутися до Рахункової палати, АМКУ, ДФС, Аудиторської служби – створити спільну групу по перевірці формування ціни газу всередині "Нафтогазу". Якщо НАК не відкриє документи, за скільки вони купують газ, як транспортують, як калькулюють і продають, буду вважати, що вони приховують маніпуляції і фальсифікації формування ціни. Я наголошую на цьому! Має все бути відкрито, роз’яснено. Кожен контракт – відритий і зрозумілою мовою", – додав прем’єр.

Він також поставив вимогу керівництву НАК "Нафтогаз України" в найближчий час представити прогноз подальшого зниження ціни на газ – відповідно до світових ринкових тенденцій.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України " у липні знизить ціни на газ для потреб населення майже на 8%.

У компанії УНН повідомили, що "Нафтогаз" у липні знизить ціну на газ для населення на 500 грн.

Також нагадаємо, що на європейських хабах стрімко впали ціни газу, зокрема на нідерландському TTF - до мінімуму 2016 року.