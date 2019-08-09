Нафтогаз попросил суд отменить постановление о новых ценах на газ для населения
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" обжаловал в суде постановление правительства, которым были введены новые цены на газ для населения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Окружного админсуда Киева.
"АО "НАК "Нафтогаз Украины" оспаривает постановление Кабинета министров, которым были изменены расчеты цены газа для населения. Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева", - указали в суде.
Истец, как отмечается, просит суд признать противоправным и недействительным постановление правительства от 5 июня 2019 года №485 "О внесении изменений в постановление Кабинета министров Украины от 3 апреля 2019 года №293".
Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску.
Добавим, правительственное постановление №485 от 5 июня, как отмечается в пояснении к документу, предусматривает усовершенствование механизма ценообразования при выполнении Нафтогазом специальных обязанностей по поставкам природного газа, в частности для нужд бытовых потребителей, которым определено, что при установлении соответствующей цены природного газа необходимо использовать минимальные значения составляющих ее расчета.
Напомним, глава правительства в июне инициировал создание межведомственной группы для проверки Нафтогаза.