НБУ: дефіцит платіжного балансу скоротився до 15 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Зведений платіжний баланс у листопаді 2020 року зведено з дефіцитом у 15 млн дол., проти 343 млн дол. у жовтні. Про це УНН повідомляє з посиланням на попередні дані НБУ.
"Зведений платіжний баланс був майже збалансованим: дефіцит становив лише 15 млн дол. США", - йдеться у повідомленні.
При цьому у листопаді 2019 року зведений платіжний баланс було зведено з профіцитом у 601 млн дол. США.
Водночас, профіцит поточного рахунку платіжного балансу в листопаді 2020 року становив 933 млн дол. США (у листопаді минулого року дефіцит становив 108 млн дол. США).
У січні – листопаді 2020 року профіцит поточного рахунку сягнув 6,8 млрд дол. США, або 5,1% від ВВП (у січні – листопаді 2019 року дефіцит становив 6,3 млрд дол. США, або 4,6% від ВВП).
Додамо, платіжний баланс - співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону, та сумою здійснених нею платежів за кордон протягом певного періоду.
Нагадаємо, платіжний баланс у жовтні було зведено з дефіцитом у 343 млн доларів.