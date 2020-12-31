НБУ: дефицит платежного баланса сократился до 15 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сводный платежный баланс в ноябре 2020 года сведен с дефицитом в 15 млн долл., против 343 млн долл. в октябре. Об этом УНН сообщает со ссылкой на предварительные данные НБУ.
"Сводный платежный баланс был почти сбалансированным: дефицит составил всего 15 млн долл. США", - говорится в сообщении.
При этом в ноябре 2019 года сводный платежный баланс был сведен с профицитом в 601 млн долл. США.
В то же время, профицит текущего счета платежного баланса в ноябре 2020 года составил 933 млн долл. США (в ноябре прошлого года дефицит составлял 108 млн долл. США).
В январе - ноябре 2020 года профицит текущего счета составил 6,8 млрд долл. США, или 5,1% от ВВП (в январе - ноябре 2019 года дефицит составлял 6,3 млрд долл. США, или 4,6% от ВВП).
Добавим, платежный баланс - соотношение между суммой денежных поступлений, полученных страной из-за границы, и суммой осуществленных ею платежей за границу в течение определенного периода.
Напомним, платежный баланс в октябре был сведен с дефицитом в 343 млн долларов.