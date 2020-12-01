НБУ: платіжний баланс у жовтні зведено з дефіцитом у 343 млн доларів

"Дефіцит зведеного платіжного балансу становив 343 млн дол. США", - йдеться у повідомленні.

При цьому у жовтні 2019 року дефіцит платіжного балансу становив 109 млн дол. США. Таким чином, у річному вимірі дефіцит платіжного балансу у жовтні цього року у 3,15 раза більше, ніж за аналогічний місяць минулого року.

Водночас, профіцит поточного рахунку платіжного балансу в жовтні 2020 року становив 817 млн дол. США, тоді у жовтні минулого року фіксувався дефіцит на рівні 656 млн дол. США.

У січні-жовтні 2020 року профіцит поточного рахунку сягнув 5,1 млрд дол. США або 4,3% від ВВП, тоді як у січні-жовтні 2019 року дефіцит становив 6,2 млрд дол. США або 5,0% від ВВП.

Додамо, платіжний баланс - співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону, та сумою здійснених нею платежів за кордон протягом певного періоду.

Нагадаємо, міжнародні резерви України становили 26,1 млрд дол. США за підсумками жовтня, скоротившись за місяць на 1,5% - через погашення боргів держави, у тому числі й зовнішніх, та підтримку гривні.