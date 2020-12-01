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НБУ: платежный баланс в октябре сведен с дефицитом в 343 млн долларов

НБУ: платежный баланс в октябре сведен с дефицитом в 343 млн долларов

Киев  •  УНН

 • 14376 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Сводный платежный баланс в октябре 2020 года сведен с дефицитом в 343 млн долл. Об этом УНН сообщает со ссылкой на предварительные данные НБУ.

"Дефицит сводного платежного баланса составил 343 млн долл. США", - говорится в сообщении.

При этом в октябре 2019 года дефицит платежного баланса составлял 109 млн долл. США. Таким образом, в годовом измерении дефицит платежного баланса в октябре этого года в 3,15 раза больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

В то же время, профицит текущего счета платежного баланса в октябре 2020 года составил 817 млн долл. США, тогда как в октябре прошлого года фиксировался дефицит на уровне 656 млн долл. США.

В январе-октябре 2020 года профицит текущего счета составил 5,1 млрд долл. США или 4,3% от ВВП, тогда как в январе-октябре 20190го дефицит составлял 6,2 млрд долл. США или 5,0% от ВВП.

Добавим, платежный баланс - соотношение между суммой денежных поступлений, полученных страной из-за границы, и суммой осуществленных ею платежей за границу в течение определенного периода.

Напомним, международные резервы Украины составляли 26,1 млрд долл. США по итогам октября, сократившись за месяц на 1,5% - из-за погашения долгов государства, в том числе и внешних, и поддержки гривны.

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