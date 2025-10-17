Названо топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів світу

$41.760.01
48.530.29
ukenru
21:15 • 22686 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 25295 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом ТрампомVideo
16 жовтня, 17:21 • 21140 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 25139 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об’єднання ФК “Металіст 1925” і АМП ФК “Незламні”Photo
Ексклюзив
16 жовтня, 15:13 • 30638 перегляди
Україна моніторить ситуацію з білорусі, конкретної великої загрози для півночі України не бачимо - член комітету з нацбезпеки
16 жовтня, 12:39 • 42130 перегляди
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається
Ексклюзив
16 жовтня, 09:20 • 35155 перегляди
У ДТЕК пояснили, для чого потрібні графіки відключення у разі їх введення
16 жовтня, 07:59 • 44283 перегляди
Над Україною знешкодили 283 з 320 ворожих дронів і п'ять з 37 ракет, ще 18 втрачені, більшість запущених рф ракет - балістика
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 75554 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
16 жовтня, 06:35 • 23454 перегляди
Трамп ініціює створення фонду підтримки України: звідки планують взяти кошти - The Telegraph
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярнi новини
Не рухалася, лише тремтіла: з-під завалів у Добропіллі, після атаки рф, рятувальники витягли собаку16 жовтня, 16:39 • 10617 перегляди
91-річна Бріжит Бардо госпіталізована до приватної клініки в Тулоні - ЗМІPhoto16 жовтня, 17:40 • 9560 перегляди
Помер зірка серіалу "Величне століття": відомі подробиці16 жовтня, 18:32 • 7206 перегляди
Санду розповіла, що особисто запропонувала бізнесмену, який живе в Україні, стати прем'єром Молдови 16 жовтня, 19:03 • 12820 перегляди
Іран викликав польського дипломата через демонстрацію "Шахеда" у британському парламенті23:02 • 6462 перегляди
Публікації
Єврокомісія представила дорожню карту для зміцнення оборонного потенціалу ЄС: що передбачається16 жовтня, 12:39 • 42130 перегляди
Орнітолог розповів, як допомогти лелеці, що зимує в Україні, та що робити забороненоPhoto
Ексклюзив
16 жовтня, 07:53 • 75556 перегляди
Victoria's Secret 2025: якими були найяскравіші моменти легендарного показу модPhoto16 жовтня, 07:27 • 45855 перегляди
НАБУ системно хворіє: корупція та рейдерство детективів ставлять під сумнів доцільність його існування16 жовтня, 07:09 • 67215 перегляди
Тихе полювання: які гриби збирати в жовтні та як не переплутати їх з отруйними "двійниками"Photo15 жовтня, 11:45 • 79024 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Андрій Єрмак
Андрій Пишний
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Будапешт
Угорщина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Актор Ченнінг Татум та його кохана Інка Вільямс вразили пристрасним поцілунком на прем'єрі фільму: фотоPhoto15 жовтня, 15:48 • 38318 перегляди
Бренд Skims Кім Кардаш'ян презентував трусики з накладним лобковим волоссямPhoto15 жовтня, 00:05 • 86685 перегляди
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto14 жовтня, 13:19 • 64066 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto14 жовтня, 13:05 • 65871 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 70615 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Дипломатка
Фільм
Truth Social
Шахед-136

Названо топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів світу

Київ • УНН

 • 486 перегляди

Кріштіану Роналду очолив рейтинг Forbes з $280 млн за 2025 рік, з яких $230 млн – зарплата та $50 млн – рекламні контракти. Ліонель Мессі посів друге місце, заробивши $130 млн.

Названо топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів світу

Американське видання Forbes оприлюднило рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Так, першу сходинку посів нападник "Аль-Насра" (Саудівська Аравія) та збірної Португалії Кріштіану Роналду, який, за підрахунками видання, заробив за 2025 рік 280 мільйонів доларів: 230 мільйонів – за контрактом з Аль-Насром, 50 мільйонів – за рекламні угоди та інші активності поза футбольним полем.

Другу позицію отримав аргентинець Ліонель Мессі ("Інтер" Маямі, США) - відповідно 60 та 70 мільйонів доларів, третю -  француз Карім Бензема ("Аль-Іттіхад", Саудівська Аравія - 100+4).

До топ-10 переліку також увійшли:

  • Кіліан Мбаппе ("Реал" Мадрид) - 95 млн дол (70+25);
    • Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті") - 80 (60+20);
      • Вінісіус Жуніор ("Реал" Мадрид) - 60 (40+20);
        • Мохамед Салах ("Ліверпуль") - 55 (35+20);
          • Садьйо Мане ("Аль-Наср") - 54 (50+4);
            • Джуд Беллінгем ("Реал" Мадрид) - 44 (29+15);
              • Ламін Ямаль ("Барселона") - 43 (33+10).

                Нагадаємо

                Днями Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром кваліфікацій чемпіонатів світу в історії футболу. Форвард оформив дубль у матчі відбору Чемпіонату Світу-2026 між збірними Португалії та Угорщини. Його перший м'яч став 40-м у кар'єрі у кваліфікаціях до ЧС.

                Андрій Шевченко очолив комітет ФІФА16.10.25, 04:02 • 29618 переглядiв

                Вадим Хлюдзинський

                Спорт