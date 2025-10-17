Названо топ-10 найбільш високооплачуваних футболістів світу
Київ • УНН
Кріштіану Роналду очолив рейтинг Forbes з $280 млн за 2025 рік, з яких $230 млн – зарплата та $50 млн – рекламні контракти. Ліонель Мессі посів друге місце, заробивши $130 млн.
Американське видання Forbes оприлюднило рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Так, першу сходинку посів нападник "Аль-Насра" (Саудівська Аравія) та збірної Португалії Кріштіану Роналду, який, за підрахунками видання, заробив за 2025 рік 280 мільйонів доларів: 230 мільйонів – за контрактом з Аль-Насром, 50 мільйонів – за рекламні угоди та інші активності поза футбольним полем.
Другу позицію отримав аргентинець Ліонель Мессі ("Інтер" Маямі, США) - відповідно 60 та 70 мільйонів доларів, третю - француз Карім Бензема ("Аль-Іттіхад", Саудівська Аравія - 100+4).
До топ-10 переліку також увійшли:
- Кіліан Мбаппе ("Реал" Мадрид) - 95 млн дол (70+25);
- Ерлінг Голанд ("Манчестер Сіті") - 80 (60+20);
- Вінісіус Жуніор ("Реал" Мадрид) - 60 (40+20);
- Мохамед Салах ("Ліверпуль") - 55 (35+20);
- Садьйо Мане ("Аль-Наср") - 54 (50+4);
- Джуд Беллінгем ("Реал" Мадрид) - 44 (29+15);
- Ламін Ямаль ("Барселона") - 43 (33+10).
Нагадаємо
Днями Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром кваліфікацій чемпіонатів світу в історії футболу. Форвард оформив дубль у матчі відбору Чемпіонату Світу-2026 між збірними Португалії та Угорщини. Його перший м'яч став 40-м у кар'єрі у кваліфікаціях до ЧС.
Андрій Шевченко очолив комітет ФІФА16.10.25, 04:02 • 29618 переглядiв