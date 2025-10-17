Названы топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира
Криштиану Роналду возглавил рейтинг Forbes с $280 млн за 2025 год, из которых $230 млн – зарплата и $50 млн – рекламные контракты. Лионель Месси занял второе место, заработав $130 млн.
Американское издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира. Об этом сообщает УНН.
Подробности
Так, первое место занял нападающий "Аль-Насра" (Саудовская Аравия) и сборной Португалии Криштиану Роналду, который, по подсчетам издания, заработал за 2025 год 280 миллионов долларов: 230 миллионов – по контракту с Аль-Насром, 50 миллионов – за рекламные соглашения и другие активности вне футбольного поля.
Вторую позицию получил аргентинец Лионель Месси ("Интер" Майами, США) - соответственно 60 и 70 миллионов долларов, третью - француз Карим Бензема ("Аль-Иттихад", Саудовская Аравия - 100+4).
В топ-10 списка также вошли:
- Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид) - 95 млн долл (70+25);
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 80 (60+20);
- Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид) - 60 (40+20);
- Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 55 (35+20);
- Садио Мане ("Аль-Наср") - 54 (50+4);
- Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид) - 44 (29+15);
- Ламин Ямаль ("Барселона") - 43 (33+10).
Напомним
На днях Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром квалификаций чемпионатов мира в истории футбола. Форвард оформил дубль в матче отбора Чемпионата Мира-2026 между сборными Португалии и Венгрии. Его первый мяч стал 40-м в карьере в квалификациях к ЧМ.
