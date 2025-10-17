$41.760.01
21:15 • 22057 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 24521 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
16 октября, 17:21 • 20556 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 24608 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Эксклюзив
16 октября, 15:13 • 30228 просмотра
Украина мониторит ситуацию из Беларуси, конкретной большой угрозы для севера Украины не видим - член комитета по нацбезопасности
16 октября, 12:39 • 41601 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается
Эксклюзив
16 октября, 09:20 • 35058 просмотра
В ДТЭК объяснили, для чего нужны графики отключения в случае их введения
16 октября, 07:59 • 44220 просмотра
Над Украиной обезврежено 283 из 320 вражеских дронов и пять из 37 ракет, еще 18 потеряны, большинство запущенных рф ракет - баллистика
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 75121 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
16 октября, 06:35 • 23439 просмотра
Трамп инициирует создание фонда поддержки Украины: откуда планируют взять средства - The Telegraph
Названы топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Криштиану Роналду возглавил рейтинг Forbes с $280 млн за 2025 год, из которых $230 млн – зарплата и $50 млн – рекламные контракты. Лионель Месси занял второе место, заработав $130 млн.

Названы топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира

Американское издание Forbes опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов мира. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Так, первое место занял нападающий "Аль-Насра" (Саудовская Аравия) и сборной Португалии Криштиану Роналду, который, по подсчетам издания, заработал за 2025 год 280 миллионов долларов: 230 миллионов – по контракту с Аль-Насром, 50 миллионов – за рекламные соглашения и другие активности вне футбольного поля.

Вторую позицию получил аргентинец Лионель Месси ("Интер" Майами, США) - соответственно 60 и 70 миллионов долларов, третью - француз Карим Бензема ("Аль-Иттихад", Саудовская Аравия - 100+4).

В топ-10 списка также вошли:

  • Килиан Мбаппе ("Реал" Мадрид) - 95 млн долл (70+25);
    • Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити") - 80 (60+20);
      • Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид) - 60 (40+20);
        • Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 55 (35+20);
          • Садио Мане ("Аль-Наср") - 54 (50+4);
            • Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид) - 44 (29+15);
              • Ламин Ямаль ("Барселона") - 43 (33+10).

                Напомним

                На днях Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром квалификаций чемпионатов мира в истории футбола. Форвард оформил дубль в матче отбора Чемпионата Мира-2026 между сборными Португалии и Венгрии. Его первый мяч стал 40-м в карьере в квалификациях к ЧМ.

                Вадим Хлюдзинский

                Спорт