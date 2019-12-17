Названо середню вартість самогону в Україні

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Аналіз судових рішень, доступних в Єдиному реєстрі, засвідчує, що самогоноваріння в Україні процвітає. Відповідних судових проваджень за фактами збуту самогонної алкогольної продукції безліч, а ось – покарань за такі порушення набагато менше, передає УНН.