Названо середню вартість самогону в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Аналіз судових рішень, доступних в Єдиному реєстрі, засвідчує, що самогоноваріння в Україні процвітає. Відповідних судових проваджень за фактами збуту самогонної алкогольної продукції безліч, а ось – покарань за такі порушення набагато менше, передає УНН.
Так, Єдиний реєстр судових рішень рясніє постановами про накладені на українців адміністративні штрафи за виготовлення і збут самогону власного виробництва. Таких у базі ЄРСР - десятки, і це лише за останній тиждень.
Так, до прикладу, 11 грудня за продаж самогону власного виробництва жителя Вінниччини оштрафували на 8,5 тис. грн.
Ще 1,7 тис. грн штрафу отримав правопорушник, що протягом 6 місяців збував самогон місцевим жителям Житомирщини.
Примітно також, що у багатьох випадках правоохоронці виявляли факт виготовлення та збуту самогону українцями, однак довести це в суді не змогли.
Виготовляти та збувати самогон - справа досить прибуткова. Так, дані ЄРСР містять інформацію про те, що в середньому 0,5 літрів продукту коштує близько 30-35 грн. Це - втричі дешевше, аніж коштує сьогодні офіційно вироблена пляшка горілки.
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Тож і попит на таку продукцію, враховуючи невеликі доходи переважної більшості співвітчизників, є.
Як писав УНН, варити самогон в Україні, згодом будуть ще активніше. Такі прогнози озвучують експерти, пов'язучи їх зі “спиртовою” реформою Президента Володимира Зеленського, головна мета якої – руйнація державної монополії на виробництво спирту.
До того ж, в ВР не так давно зареєстрували законопроект, в якому “слуги народу” пропонують взагалі скасувати відповідальність за самогоноваріння.