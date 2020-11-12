НАЗК: законопроект щодо е-системи обігу тютюнових виробів може створити монополію на ринку
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Законопроєкт, яким запроваджується електронна система контролю за обігом тютюнових виробів, може створити монополію на ринку. Про це йдеться в результатах антикорупційної експертизи законопроєкту № 2719, яку провело НАЗК, передає УНН.
"Механізм правового регулювання електронної системи контролю за обігом тютюнових виробів, яку має бути запроваджено в Україні, є недосконалим і може призвести до створення монополії певних компаній на ринку тютюнових виробів", - йдеться в повідомленні.
За інформацією, що зазначена у пояснювальній записці, законопроєкт забезпечить високий рівень захисту здоров’я людини та виконання зобов’язань України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, Європейським Союзом та Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами.
Повідомляється, що антикорупційна експертиза проєкту закону виявила, що документ не визначає порядку створення та фінансування електронної системи контролю за обігом тютюнових виробів, а також суб’єктів, на яких покладатиметься забезпечення її функціонування. Натомість визначення такого порядку делеговано Кабінету міністрів України.
"Водночас постанова Кабміну "Про реалізацію експериментального проєкту "Національний оператор на ринку тютюнових виробів" затверджує порядок реалізації експериментального проєкту, що, серед іншого, визначає критерії, яким має відповідати національний оператор на ринку тютюнових виробів", - зазначається в повідомленні.
Так, зараз на ринку тютюнових виробів в Україні існує лише одна компанія, яка потенційно може відповідати визначеним критеріям.
Окрім того, висновки антикорупційної експертизи та рекомендації для усунення корупціогенних факторів НАЗК надало Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики для врахування в остаточній редакції проєкту закону.
"Через рішення КСУ від 27.10.2020 № 13-р/2020 робота НАЗК лишається заблокованою. НАЗК позбавлене можливості проводити повні перевірки декларацій, отримувати заяви фізичних та юридичних осіб про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", проводити за власною ініціативою перевірку можливих фактів порушення вимог цього Закону, складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, здійснювати перевірки організації роботи із запобігання корупції в державних установах тощо", - наголошується в повідомленні.
Попри це у НАЗК вірять, що законодавці знайдуть правові шляхи врегулювання цієї ситуації.
Нагадаємо, НАЗК виявило корупційні ризики у постанові про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів.