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НАПК: законопроект об э-системе обращения табачных изделий может создать монополию на рынке

НАПК: законопроект об э-системе обращения табачных изделий может создать монополию на рынке

Киев  •  УНН

 • 11561 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Законопроект, которым вводится электронная система контроля за оборотом табачных изделий, может создать монополию на рынке. Об этом говорится в результатах антикоррупционной экспертизы законопроекта № 2719, которую провело НАПК, передает УНН.

"Механизм правового регулирования электронной системы контроля за оборотом табачных изделий, которая должна быть введена в Украине, является несовершенным и может привести к созданию монополии определенных компаний на рынке табачных изделий", - говорится в сообщении.

По информации, указанной в пояснительной записке, законопроект обеспечит высокий уровень защиты здоровья человека и выполнения обязательств Украины в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной, Европейским Союзом и Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Сообщается, что антикоррупционная экспертиза проекта закона обнаружила, что документ не определяет порядок создания и финансирования электронной системы контроля за оборотом табачных изделий, а также субъектов, на которых возложено обеспечение ее функционирования. Зато определения такого порядка делегированы Кабинету министров Украины.

"Вместе с тем постановление Кабмина "О реализации экспериментального проекта "Национальный оператор на рынке табачных изделий" утверждает порядок реализации экспериментального проекта, что, среди прочего, определяет критерии, которым должен соответствовать национальный оператор на рынке табачных изделий", - отмечается в сообщении.

Так, сейчас на рынке табачных изделий в Украине существует только одна компания, которая потенциально может соответствовать определенным критериям.

Кроме того, выводы антикоррупционной экспертизы и рекомендации по устранению коррупциогенных факторов НАПК предоставило Комитету Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики для учета в окончательной редакции проекта закона.

"Из-за решения КСУ от 27.10.2020 № 13-р/2020 работа НАПК остается заблокированной. НАПК лишено возможности проводить полные проверки деклараций, получать заявления физических и юридических лиц о нарушении требований Закона Украины "О предотвращении коррупции", проводить по собственной инициативе проверку возможных фактов нарушения требований этого Закона, составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с коррупцией, осуществлять проверки организации работы по предотвращению коррупции в государственных учреждениях и т.д.", - отмечается в сообщении.

Несмотря на это в НАПК верят, что законодатели найдут правовые пути урегулирования этой ситуации.

Напомним, НАПК выявило коррупционные риски в постановлении о создании Национального оператора на рынке табачных изделий.

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