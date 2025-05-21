НАЗК виявило корупційні ризики в проєктах постанов уряду про закупівлю БПЛА та мобілізацію

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело експертизи та виявило корупційні ризики у проєктах постанов Кабміну про закупівлю БПЛА та засобів РЕБ, а також про мобілізацію. Про це повідомляє УНН з посиланням на НАЗК.

Експерти НАЗК перевірили проєкт постанови КМУ "Про внесення змін до пункту 14 Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин"

У майбутньому документі виявили корупціогенні положення.

Було не врегульовано порядок зміни істотних умов державного контракту на виготовлення і поставку безпілотних систем та/або засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня (їх складових частин). Зокрема, чітко не визначено ролі державного замовника у цьому процесі та його повноважень, що могло призвести до неефективного використання бюджетних коштів

В експертному висновку щодо цього документу НАЗК наголосило на необхідності впровадження рекомендацій НАТО, наданих в рамках Стратегічного огляду системи оборонних закупівель України.

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Крім того, експерти перевірили проєкт постанови Кабміну "Про внесення змін до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період".

У цьому документі було виявлено складові, які, у разі ухвалення постанови також призвести до корупційних дій.

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У документі виявили корупціогенний фактор, який може зумовити ризик корупційних зловживань представниками районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час перевірки законних підстав у військовозобов’язаного для відстрочки. У документі не було визначено порядок, яким мали б керуватися представники ТЦК під час здійснення такої перевірки, що створювало умови для застосування суб’єктивного підходу та, відповідно, наділяло їх надмірними дискреційними повноваженнями