НАПК выявило коррупционные риски в проектах постановлений правительства о закупке БПЛА и мобилизации
Киев • УНН
НАПК выявило коррупционные риски в проектах Кабмина по закупке БПЛА, РЭБ и мобилизации. Это может привести к злоупотреблениям и неэффективному использованию средств.
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провело экспертизы и выявило коррупционные риски в проектах постановлений Кабмина о закупке БПЛА и средств РЭБ, а также о мобилизации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НАПК.
Детали
Эксперты НАПК проверили проект постановления КМУ "О внесении изменений в пункт 14 Порядка осуществления закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня отечественного производства и их составных частей"
В будущем документе обнаружили коррупциогенные положения.
Было не урегулировано порядок изменения существенных условий государственного контракта на изготовление и поставку беспилотных систем и/или средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня (их составных частей). В частности, четко не определена роль государственного заказчика в этом процессе и его полномочий, что могло привести к неэффективному использованию бюджетных средств
В экспертном заключении по этому документу НАПК отметило необходимость внедрения рекомендаций НАТО, предоставленных в рамках Стратегического обзора системы оборонных закупок Украины.
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Кроме того, эксперты проверили проект постановления Кабмина "О внесении изменений в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период".
В этом документе были выявлены составляющие, которые, в случае принятия постановления, также приведут к коррупционным действиям.
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В документе выявили коррупциогенный фактор, который может обусловить риск коррупционных злоупотреблений представителями районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) при проверке законных оснований у военнообязанного для отсрочки. В документе не был определен порядок, которым должны руководствоваться представители ТЦК во время осуществления такой проверки, что создавало условия для применения субъективного подхода и, соответственно, наделяло их чрезмерными дискреционными полномочиями
Рекомендации НАПК также касались направлений на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра в электронной форме с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.