НАПК выявило коррупционные риски в проектах постановлений правительства о закупке БПЛА и мобилизации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провело экспертизы и выявило коррупционные риски в проектах постановлений Кабмина о закупке БПЛА и средств РЭБ, а также о мобилизации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НАПК.

Эксперты НАПК проверили проект постановления КМУ "О внесении изменений в пункт 14 Порядка осуществления закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня отечественного производства и их составных частей"

В будущем документе обнаружили коррупциогенные положения.

Было не урегулировано порядок изменения существенных условий государственного контракта на изготовление и поставку беспилотных систем и/или средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня (их составных частей). В частности, четко не определена роль государственного заказчика в этом процессе и его полномочий, что могло привести к неэффективному использованию бюджетных средств

В экспертном заключении по этому документу НАПК отметило необходимость внедрения рекомендаций НАТО, предоставленных в рамках Стратегического обзора системы оборонных закупок Украины.

Борьба с коррупцией обходится Украине дороже, чем сама коррупция? Цифры и кейсы из отчета НАБУ

Кроме того, эксперты проверили проект постановления Кабмина "О внесении изменений в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период".

В этом документе были выявлены составляющие, которые, в случае принятия постановления, также приведут к коррупционным действиям.

СМИ рассказали о круговой поруке в НАПК и столичном суде: покрывают детектива НАБУ Романюка с миллионным состоянием и его брата-взяточника

В документе выявили коррупциогенный фактор, который может обусловить риск коррупционных злоупотреблений представителями районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) при проверке законных оснований у военнообязанного для отсрочки. В документе не был определен порядок, которым должны руководствоваться представители ТЦК во время осуществления такой проверки, что создавало условия для применения субъективного подхода и, соответственно, наделяло их чрезмерными дискреционными полномочиями