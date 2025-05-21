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Госслужба по этнополитике объяснила, что повлияло на количество нацсообществ в Украине и с какими проблемами они сталкиваются
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НАПК выявило коррупционные риски в проектах постановлений правительства о закупке БПЛА и мобилизации

Киев • УНН

 • 118 просмотра

НАПК выявило коррупционные риски в проектах Кабмина по закупке БПЛА, РЭБ и мобилизации. Это может привести к злоупотреблениям и неэффективному использованию средств.

НАПК выявило коррупционные риски в проектах постановлений правительства о закупке БПЛА и мобилизации

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провело экспертизы и выявило коррупционные риски в проектах постановлений Кабмина о закупке БПЛА и средств РЭБ, а также о мобилизации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НАПК.

Детали

Эксперты НАПК проверили проект постановления КМУ "О внесении изменений в пункт 14 Порядка осуществления закупки беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня отечественного производства и их составных частей"

В будущем документе обнаружили коррупциогенные положения.

Было не урегулировано порядок изменения существенных условий государственного контракта на изготовление и поставку беспилотных систем и/или средств радиоэлектронной борьбы тактического уровня (их составных частей). В частности, четко не определена роль государственного заказчика в этом процессе и его полномочий, что могло привести к неэффективному использованию бюджетных средств

- пояснили в ведомстве. 

В экспертном заключении по этому документу НАПК отметило необходимость внедрения рекомендаций НАТО, предоставленных в рамках Стратегического обзора системы оборонных закупок Украины.

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Кроме того, эксперты проверили проект постановления Кабмина "О внесении изменений в Порядок проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период".

В этом документе были выявлены составляющие, которые, в случае принятия постановления, также приведут к коррупционным действиям.

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В документе выявили коррупциогенный фактор, который может обусловить риск коррупционных злоупотреблений представителями районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) при проверке законных оснований у военнообязанного для отсрочки. В документе не был определен порядок, которым должны руководствоваться представители ТЦК во время осуществления такой проверки, что создавало условия для применения субъективного подхода и, соответственно, наделяло их чрезмерными дискреционными полномочиями

 - говорится в сообщении НАПК.

Рекомендации НАПК также касались направлений на военно-врачебную комиссию для прохождения медицинского осмотра в электронной форме с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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