НАЗК винесло припис керівнику “Укрзалізниці”
Київ • УНН
КИЇВ. 23 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами позапланової перевірки вимог закону “Про запобігання корупції” ухвалило рішення про внесення припису в.о. голови ПАТ “Укрзалізниця” Євгену Кравцову, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАЗК.
У НАЗК поінформували, що під час перевірки були виявлені порушення вимог частини другої статті 61, а також частини п’ятої статті 62 та частини першої статті 64 закону “Про запобігання корупції”.
Зокрема, як пояснили в агентстві, не була проведена оцінка корупційних ризиків за час дії антикорупційної програми ПАТ “Укрзалізниця” (як і до її прийняття).
“До вказаного могло призвести серед іншого невведення окремої посади відповідно до вимог частини п’ятої статті 62 Закону особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми (згідно із законом — Уповноважений), та непризначення особи на цю посаду, яка б могла займатися виключно питаннями запобігання корупції в ПАТ “Укрзалізниця”, — зазначили у відомстві.
Під час перевірки встановлено, за інформацією агентства, що таку посаду введено лише 29 грудня 2017 року після попереднього направлення Національним агентством запитів щодо надання інформації з приводу призначення і звільнення відповідальної особи. До того відповідні обов’язки виконував директор з безпеки.
Вимога щодо вжиття заходів з метою призначення особи на посаду Уповноваженого також відображена у внесеному Національним агентством приписі.
Нагадаємо, НАЗК запросило для надання пояснень і зауважень до протоколу про адмінвідповідальність першого заступника міністра молоді та спорту Ігоря Гоцула.