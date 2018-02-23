НАЗК винесло припис керівнику “Укрзалізниці”

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КИЇВ. 23 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами позапланової перевірки вимог закону “Про запобігання корупції” ухвалило рішення про внесення припису в.о. голови ПАТ “Укрзалізниця” Євгену Кравцову, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАЗК.

У НАЗК поінформували, що під час перевірки були виявлені порушення вимог частини другої статті 61, а також частини п’ятої статті 62 та частини першої статті 64 закону “Про запобігання корупції”.

Зокрема, як пояснили в агентстві, не була проведена оцінка корупційних ризиків за час дії антикорупційної програми ПАТ “Укрзалізниця” (як і до її прийняття).

“До вказаного могло призвести серед іншого невведення окремої посади відповідно до вимог частини п’ятої статті 62 Закону особи, відповідальної за реалізацію антикорупційної програми (згідно із законом — Уповноважений), та непризначення особи на цю посаду, яка б могла займатися виключно питаннями запобігання корупції в ПАТ “Укрзалізниця”, — зазначили у відомстві.

Під час перевірки встановлено, за інформацією агентства, що таку посаду введено лише 29 грудня 2017 року після попереднього направлення Національним агентством запитів щодо надання інформації з приводу призначення і звільнення відповідальної особи. До того відповідні обов’язки виконував директор з безпеки.

Вимога щодо вжиття заходів з метою призначення особи на посаду Уповноваженого також відображена у внесеному Національним агентством приписі.

Нагадаємо, НАЗК запросило для надання пояснень і зауважень до протоколу про адмінвідповідальність першого заступника міністра молоді та спорту Ігоря Гоцула. 

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