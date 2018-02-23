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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61559 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74321 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77100 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106775 просмотра

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10 марта, 06:48 • 111484 просмотра

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НАПК вынесло предписание руководителю "Укрзализныци"

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КИЕВ. 23 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам внеплановой проверки требований закона “О предупреждении коррупции” приняло решение о внесении предписания и.о. председателя ПАО “Укрзализныця” Евгению Кравцову, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАПК.

В НАПК сообщили, что во время проверки были выявлены нарушения требований части второй статьи 61, а также части пятой статьи 62 и части первой статьи 64 закона "О предотвращении коррупции".

В частности, как пояснили в агентстве, не была проведена оценка коррупционных рисков за время действия антикоррупционной программы ПАО "Укрзализныця" (как и до ее принятия).

"К указанному могло привести среди прочего невведение отдельной должности в соответствии с требованиями части пятой статьи 62 Закона лица, ответственного за реализацию антикоррупционной программы (по закону - Уполномоченный), и не назначение лица на эту должность, которое могло бы заниматься исключительно вопросами предотвращения коррупции в ПАО "Укрзализныця", - отметили в ведомстве.

В ходе проверки установлено, по информации агентства, такую ​​должность введено только 29 декабря 2017 года после предварительного направления Национальным агентством запросов о предоставлении информации по поводу назначения и увольнения ответственного лица. К тому времени соответствующие обязанности исполнял директор по безопасности.

Требование о принятии мер с целью назначения лица на должность Уполномоченного также отражено во внесенном Национальным агентством предписании.

Напомним, НАПК пригласило для дачи объяснений и замечаний в протокол об админответственности первого заместителя министра молодежи и спорта Игоря Гоцула.

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