НАПК вынесло предписание руководителю "Укрзализныци"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции по результатам внеплановой проверки требований закона “О предупреждении коррупции” приняло решение о внесении предписания и.о. председателя ПАО “Укрзализныця” Евгению Кравцову, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАПК.
В НАПК сообщили, что во время проверки были выявлены нарушения требований части второй статьи 61, а также части пятой статьи 62 и части первой статьи 64 закона "О предотвращении коррупции".
В частности, как пояснили в агентстве, не была проведена оценка коррупционных рисков за время действия антикоррупционной программы ПАО "Укрзализныця" (как и до ее принятия).
"К указанному могло привести среди прочего невведение отдельной должности в соответствии с требованиями части пятой статьи 62 Закона лица, ответственного за реализацию антикоррупционной программы (по закону - Уполномоченный), и не назначение лица на эту должность, которое могло бы заниматься исключительно вопросами предотвращения коррупции в ПАО "Укрзализныця", - отметили в ведомстве.
В ходе проверки установлено, по информации агентства, такую должность введено только 29 декабря 2017 года после предварительного направления Национальным агентством запросов о предоставлении информации по поводу назначения и увольнения ответственного лица. К тому времени соответствующие обязанности исполнял директор по безопасности.
Требование о принятии мер с целью назначения лица на должность Уполномоченного также отражено во внесенном Национальным агентством предписании.
Напомним, НАПК пригласило для дачи объяснений и замечаний в протокол об админответственности первого заместителя министра молодежи и спорта Игоря Гоцула.