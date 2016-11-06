НАЗК: ГПУ повинно взяти участь в обшуках е-декларантів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції не має власних інструментів для провдення слідчих дій, адже є превентивним органом. Однак НАЗК веде переговори з правоохоронцями, зокрема з Генпрокуратурою України, для участі представників агентства зокрема в обшуках окремих е-декларантів. Про це в ефірі телеканалу Інтер сказала глава НАЗК Наталія Корчак, передає кореспондент УНН.
“Ведемо перемовини з Генпрокуратурою з тим, щоб наші співробітники мали можливість брати участь у слідчих групах при проведенні обшуків приміщень тих декларантів, які нас будуть цікавити”, — сказала Н.Корчак.
Вона також повідомила, що ведуться перемовини про доступ представників НАЗК до баз та реєстрів Національного антикорупційного бюро. За її словами доступ можна отримати тільки через спеціальні логіни та паролі НАБУ і представникам агентства цю інформацію не дають.
Н.Корчак зауважила, що НАЗК охоче скористається допомогою правоохоронних органів.
Як повідомляв УНН, національне агентство з питань запобігання корупції не має власних інструментів для провдення слідчих дій, адже є превентивним органом. Однак НАЗК веде переговори з правоохоронцями, зокрема з Генпрокуратурою України, для участі представників агентства зокрема в обшуках окремих е-декларантів.