НАПК ведет переговоры с ГПУ для участия ее представителей в обысках е-декларантов

"Ведем переговоры с Генпрокуратурой с тем, чтобы наши сотрудники имели возможность участвовать в следственных группах при проведении обысков помещений тех декларантов, которые нас будут интересовать", - сказала Н.Корчак.

Она также сообщила, что ведутся переговоры о доступе представителей НАПК к базам и реестров Национального антикоррупционного бюро. По ее словам доступ можно получить только через специальные логины и пароли НАБУ и представителям агентства эту информацию не дают.

Н.Корчак заметила, что НАПК охотно воспользуется помощью правоохранительных органов.

Как сообщал УНН, национальное агентство по предупреждению коррупции не имеет собственных инструментов для проведения следственных действий, ведь является превентивным органом. Однако НАПК ведет переговоры с правоохранителями, в частности с Генпрокуратурой Украины для участия представителей агентства в частности в обысках отдельных е-декларантов.