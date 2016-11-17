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НАЗК перевірить декларацію В.Хомутинніка

НАЗК перевірить декларацію В.Хомутинніка

Київ • УНН

 • 10085 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить декларацію нардепа Віталія Хомутинніка, зокрема, і на предмет отримання ним від президента компанії “Біокон” фінансової допомоги. Про це УНН повідомили у НАЗК.

“Порядок проведення контролю та повної перевірки контролю та повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держава або місцевого самоврядування, затверджене рішенням Національного агентства від 11. 11. 2016 № 114 та передано на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Враховуючи викладене, інформація щодо В. Хомутинніка взята до уваги та буде врахована під час проведення Національним агентством повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, група компаній “Біокон”, яка спеціалізується на наданні складських послуг іноземним фармацевтичним компаніям і їх українським резидентам, надала політику 840 тис. гривень.

Як сказано у декларації, перерахував ці кошти В.Хомутинніку особисто президент “Біокону” Олександр Яворський.

ЗМІ також зазначають, що в кластері фірм групи “Біокон” В.Хомутинник має свою (задекларовану) компанію — “Аркамед”.

Як повідомляв УНН, за словами Н.Холодницького, реакція САП на декларацію В.Хомутинніка залежатиме від якості даних НАЗК

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