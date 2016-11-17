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НАПК проверит декларацию В.Хомутынника

НАПК проверит декларацию В.Хомутынника

Киев • УНН

 • 10084 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит декларацию нардепа Виталия Хомутынника, в том числе и на предмет получения им от президента компании "Биокон" финансовой помощи. Об этом УНН сообщили в НАПК.

"Порядок проведения контроля и полной проверки контроля и полной проверки деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, утверждено решением Национального агентства от 11 11.2016 года № 114 и передано на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.

Учитывая изложенное, информация о В.Хомутыннике принята во внимание и будет учтена при проведении Национальным агентством полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным СМИ, группа компаний "Биокон", которая специализируется на предоставлении складских услуг иностранным фармацевтическим компаниям и их украинским резидентам, предоставила политику 840 тыс. гривен.

Как сказано в декларации, перечислил эти средства В.Хомутыннику лично президент "Биокон" Александр Яворский.

СМИ также отмечают, что в кластере фирм группы "Биокон" В.Хомутынник имеет свою (задекларированную) компанию - "Аркамед".

Как сообщал УНН, по словам Н.Холодницкого, реакция САП на декларацию В.Хомутынника будет зависеть от качества данных НАПК.

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