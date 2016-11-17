НАПК проверит декларацию В.Хомутынника
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции проверит декларацию нардепа Виталия Хомутынника, в том числе и на предмет получения им от президента компании "Биокон" финансовой помощи. Об этом УНН сообщили в НАПК.
"Порядок проведения контроля и полной проверки контроля и полной проверки деклараций лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, утверждено решением Национального агентства от 11 11.2016 года № 114 и передано на государственную регистрацию в Министерство юстиции Украины.
Учитывая изложенное, информация о В.Хомутыннике принята во внимание и будет учтена при проведении Национальным агентством полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.
Напомним, по данным СМИ, группа компаний "Биокон", которая специализируется на предоставлении складских услуг иностранным фармацевтическим компаниям и их украинским резидентам, предоставила политику 840 тыс. гривен.
Как сказано в декларации, перечислил эти средства В.Хомутыннику лично президент "Биокон" Александр Яворский.
СМИ также отмечают, что в кластере фирм группы "Биокон" В.Хомутынник имеет свою (задекларированную) компанию - "Аркамед".
Как сообщал УНН, по словам Н.Холодницкого, реакция САП на декларацию В.Хомутынника будет зависеть от качества данных НАПК.