НАЗК перевірило понад 80 звітів політичних партій
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції на своєму засіданні затвердило висновки про результати аналізу ще 82 звітів політичних партій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за III квартал 2017 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу органу.
За результатами проведеного Департаментом з питань запобігання політичній корупції Національного агентства аналізу партійних звітів встановлено такі порушення, як несвоєчасність подання 2 звітів, неповнота відображеної інформації у 16 звітах та невідповідність оформлення вимогам законодавства у 4 звітах.
Зазначені висновки будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Національного агентства протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.
Як повідомили у НАЗК, перші 78 висновків про результати аналізу звітів партій за III квартал було затверджено 8 грудня та оприлюднено на офіційному веб-сайті Національного агентства. Аналіз інших звітів політичних партій за III квартал цього року продовжується відповідно до встановлених законодавством термінів.
Нагадаємо, що за порушення встановленого порядку або строків подання звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру статтею 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність у вигляді штрафу від трьохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.